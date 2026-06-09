Воронежское КБХА взыскало с московского «Нагваль стройтех» 4 млн неустойки

В марте суд возвратил иск московской фирмы к КБХА. Подрядчик требовал взыскать 19,5 млн руб. за фактически выполненные работы и 9,8 млн руб. процентов за просрочку оплаты. Сведения о контракте, в рамках которого возник спор, отсутствуют. Заявление оставили без движения в ноябре 2025 года из-за неуплаты госпошлины, отсутствия расчета процентов и недоказанности соблюдения досудебного порядка. Суд несколько раз продлевал срок устранения нарушений — до 27 февраля 2026 года — однако необходимые документы так и не поступили. В итоге иск был возвращен заявителю.