Суд возобновил следствие по делу об убийстве мальчика в Черняховске для проверки сговора

Калининградский областной суд принял решение возобновить судебное следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. Как заявил председательствующий судья Евгений Быков, это необходимо для проверки возможного сговора между обвиняемыми — отчимом Сергеем Гаммой и матерью ребёнка Анастасией Гаммой.
Суд запросит информацию из телефонов обвиняемых и диски с видеозаписью разговора Анастасии Гаммы с дочерью. Эти материалы планируется исследовать на заседании 11 июня. «Поскольку они утверждают, что сговора у них не было никакого, то в вашем общении по телефону такая информация может содержаться», — отметил судья Быков.
Защита Анастасии Гаммы возражала против возобновления следствия, указав, что её подзащитная уже выступила с последним словом. Суд разъяснил, что после завершения дополнительного следствия обвиняемые смогут повторно участвовать в прениях и выступить с последним словом, поэтому их права не нарушаются.
«Дело действительно сложное и непростое — и в части обвинения, и с последствиями, и с общественным резонансом. Поэтому суд считает, что нужно разбираться досконально. Ничего упустить нельзя», — заявил Евгений Быков.
Трагедия произошла 1 февраля 2025 года. По версии следствия, 44-летний отчим, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанёс семилетнему пасынку не менее 35 ударов. Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина убедил жену сообщить о пропаже, а сам вывез тело в болотистую местность на окраине Черняховска.
В ходе расследования выяснилось, что супруги систематически издевались над детьми, лишали их воды и избивали. В конце 2024 года отчим сломал руку 12-летней падчерице, заставив девочку скрыть правду.
На прениях сторон государственное обвинение запросило для отчима пожизненное лишение свободы, для матери — 8,5 лет колонии общего режима. Следующее заседание суда назначено на 11 июня.