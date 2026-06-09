Суд возобновил следствие по делу об убийстве мальчика в Черняховске для проверки сговора

Суд запросит информацию из телефонов обвиняемых и диски с видеозаписью разговора Анастасии Гаммы с дочерью. Эти материалы планируется исследовать на заседании 11 июня. «Поскольку они утверждают, что сговора у них не было никакого, то в вашем общении по телефону такая информация может содержаться», — отметил судья Быков.