Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда

Как отмечалось ранее в пояснительной записке, из-за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности, однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, не имея цели ехать, а затем перепродают их дороже, создавая искусственный дефицит.