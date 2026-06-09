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В Калининграде в честь Дня России красочно подсветят телебашню

Мачта на Советском проспекте будет сиять в ночь на 13 июня.

В Калининграде 12 июня, в День России, на телебашне включат тематическую подсветку. Об этом сообщает филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

Мачта-антенна на Советском проспекте окрасится в цвета триколора, а на реях появятся надписи «12 июня — День России», «РТРС — 25 лет!», «Поздравляем с праздником!».

Тематическая подсветка будет работать с 20:00 12 июня по 07:00 13 июня.

Аналогично подсветку включат на телемачтах в других городах России.

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