В Калининграде в честь Дня России красочно подсветят телебашню

В Калининграде 12 июня, в День России, на телебашне включат тематическую подсветку. Об этом сообщает филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
Мачта-антенна на Советском проспекте окрасится в цвета триколора, а на реях появятся надписи «12 июня — День России», «РТРС — 25 лет!», «Поздравляем с праздником!».
Тематическая подсветка будет работать с 20:00 12 июня по 07:00 13 июня.
Аналогично подсветку включат на телемачтах в других городах России.
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