Крупная кража алкоголя в США: пропажа бурбона на 500 тысяч долларов

Эксперты отмечают, что кражи элитного алкоголя привлекают преступников высокой доходностью: даже сравнительно небольшой объём товара может принести значительную прибыль при перепродаже. При этом подобные инциденты не только бьют по кошельку владельцев, но и создают риски для потребителей — украденную продукцию нередко сбывают через нелегальные каналы, где сложно гарантировать подлинность и качество напитка.