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Крупная кража алкоголя в США: пропажа бурбона на 500 тысяч долларов

В начале июня в Филадельфии произошла дерзкая кража: со склада исчезли 1800 ящиков элитного бурбона Noble Oak. Общая стоимость украденного составила 500 тысяч долларов. Полиция и ФБР подозревают, что ограбление было тщательно спланировано, а злоумышленники учли все логистические нюансы.

Источник: Freepik

В начале июня Филадельфия оказалась в центре громкого инцидента: с местного склада пропали 1 800 ящиков элитного бурбона Noble Oak. Общая стоимость украденного достигает 500 тысяч долларов (более 366 млн руб), сообщает The Spirits Business.

Расследованием занимаются местная полиция совместно с ФБР. В материнской компании бренда — Apogee 21 Holdings (A21) — отметили, что кража, вероятно, была тщательно спланирована: злоумышленники учли особенности логистических операций и графики перемещения продукции. По масштабам инцидент уже называют одним из самых крупных ограблений алкогольной продукции в регионе за последнее время.

Эксперты отмечают, что кражи элитного алкоголя привлекают преступников высокой доходностью: даже сравнительно небольшой объём товара может принести значительную прибыль при перепродаже. При этом подобные инциденты не только бьют по кошельку владельцев, но и создают риски для потребителей — украденную продукцию нередко сбывают через нелегальные каналы, где сложно гарантировать подлинность и качество напитка.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей происшествия. Владельцы бренда и торговые сети призывают проявлять бдительность: важно проверять подлинность партий Noble Oak, поступающих в продажу. Расследование продолжается.

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