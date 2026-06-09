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Для юных жителей Лениногорска в Татарстане провели экологический день

Дошкольники узнали о сортировке отходов и охране природы, а ребята постарше навели порядок на водоемах.

Экологический день с участием воспитанников и выпускников детского сада № 14 «Родничок» в Лениногорске Татарстана состоялся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

Мероприятие подготовила оператор цеха «Лениногорскнефть» Алина Арсланова. В доступной игровой форме дошколятам рассказали о бережном отношении к природе, важности сортировки отходов и сохранении ресурсов планеты.

Полученные знания дети применили на творческом мастер-классе «Экологический брелок» и своими руками создали памятные сувениры из экологически чистых материалов. А бывшие воспитанники — теперь уже ученики школ — посадили деревья на аллее выпускников детсада № 14. Экодень завершился пикником на свежем воздухе.

Также в этот день школьники и молодежь провели очередную уборку на водоемах Лениногорска. Зеленый десант собрал около 80 ребят — учащихся городских школ № 2, 5 и 7. Результатом работы стали десятки мешков собранного мусора.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.