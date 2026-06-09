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Губернатор Гусев принял участие в форуме «Есть результат» ЦФО в Москве

На мероприятии подвели итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия» и сформировали предложения в её обновлённую редакцию.

Источник: АиФ Воронеж

Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым приняла участие в заключительном отчётно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!» в Москве. На мероприятии подвели итоги реализации Народной программы партии и сформировали предложения в её обновлённую редакцию, сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАКС.

В рамках круглых столов и на пленарном заседании обсуждались вопросы развития регионов, сельских территорий, транспортной инфраструктуры, поддержки агропромышленного комплекса, а также совершенствование системы помощи участникам СВО и их семьям.

«Один из важных принципов, который прозвучал в ходе обсуждения, — сначала инфраструктура, а потом развитие территорий. Невозможно строить жилые кварталы, туристические объекты и создавать точки экономического роста без дорог, инженерных сетей и современной социальной инфраструктуры. Этот подход мы давно используем у себя в регионе», — рассказал Александр Гусев.

При обсуждении вопроса развития сельских территорий была отмечена важность продовольственной безопасности страны, технологической независимости аграрного сектора, создания достойных условий жизни на селе, поддержки молодых специалистов и внедрения современных экостандартов. Губернатор подчеркнул, что данные тезисы укладываются в проекты, которые партия реализует в Воронежской области.

«Конечно, “Народная программа” продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности. Но сегодняшний форум уже показал, насколько мотивирована наша партия на дальнейшие преобразования. Спасибо председателю “Единой России” Дмитрию Анатольевичу Медведеву за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. Будем делать всё возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был ещё более нагляден!» — подытожил глава региона.

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