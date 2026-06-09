Сидел на уроке с переломом глазницы: после драки в классе четвероклассник из Калининграда оказался на операционном столе

В одной из калининградских школ ученик четвёртого класса получил тяжёлую травму глаза во время конфликта с одноклассниками. После драки ребёнку не оказали первую помощь, дожидаясь приезда родителей. Об этом мама Саши (имя изменено) рассказала «Клопс».
Инцидент произошёл 23 апреля около 16:00. Как утверждает Алла, классный руководитель написал ей, что её сын подрался с другими учениками и получил удар в глаз. Через 20 минут женщина приехала в школу.
Глаз раздувало на глазах.
«Когда я зашла в класс, сын сидел за первой партой, а глаз буквально раздувало на глазах. При этом урок продолжался. Я была в шоке», — рассказала мать ребёнка.
Женщина сразу отвезла сына в травмпункт. После обследования врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы. Школьника экстренно госпитализировали в челюстно-хирургическое отделение, а на следующий день провели операцию.
По словам матери, удар оказался настолько сильным, что образовался костный осколок. Его пришлось удалять, а повреждённый участок восстанавливать с помощью специальной мембраны.
«Врачи сразу предупредили, что операция будет сложной, и не могли гарантировать, как поведёт себя глаз после вмешательства, так как в том месте находится пучок нервных окончаний», — рассказывает мать.
Ударил коленом.
Как позднее рассказал сам Саша, конфликт произошёл во время перемены в классе. Спор с одноклассником перерос в драку. К потасовке подключился второй мальчик, а третий подошёл сбоку и ударил Сашу коленом в глаз.
Классный руководитель разняла детей. Мать утверждает, что первую помощь ребёнку не оказали.
«Сын сам умылся. Ни льда, ни осмотра медиком, ни вызова скорой помощи не было», — утверждает женщина.
По её словам, представители школы объяснили ситуацию тем, что медика в тот момент в школе уже не было. Она работает до 16 часов, а учитель не мог предпринимать какие-либо действия без согласия родителей. Однако как утверждает Алла, никто и не уточнял у неё, можно ли оказывать её ребёнку медпомощь.
«Даже не мог пошевелить головой».
О состоянии сына и операции Алла говорит, что всё было «сложно и жёстко». Глаз и лицо очень болели, появился страшный отёк.
"В первый день после операции как только Саша отошёл от наркоза, на сына было страшно смотреть. Он просто лежал и плакал.
Он плакал от того, как с ним обошлись: били втроём, учитель не помог…
Оказывается, он сам ходил промывать себе глаз, хотя педагог сказала, что она ему помогла. Ему было горько и обидно, к тому же в первые дни были сильнейшие боли. Он не мог даже головой пошевелить", — с ужасом вспоминает мать.
К счастью, лечение прошло успешно и вторая операция Саше не понадобилась. После выписки ребёнок ещё несколько недель проходил реабилитацию. Из-за травмы ему пришлось пропустить занятия и Всероссийские проверочные работы. Ещё около месяца мальчик жаловался на сильную боль и двоение в глазах.
У него глаз смотрел в другую сторону, зрачок был страшный, выпуклый.
Мы бегали по всем реабилитациям, чтобы синхронизировать глаза, потому что он даже ходить не мог из-за того, что двоилось«, — рассказывает собеседница “Клопс”.
В этот класс не вернётся.
Семья обратилась в полицию и прокуратуру, требуя проверить действия сотрудников учебного заведения. В школе сами провели проверку инцидента, но её результат непонятен. В акте лишь указано, что у ребёнка тяжёлый вред здоровью, и перечислено, что сделала и не сделала классный руководитель в связи с инцидентом.
Алла сообщила, что после случившегося её сын не вернётся в этот класс. Сейчас родители рассматривают возможность перевести его в другую школу.
В УМВД по Калининградской области «Клопс» пояснили, что проверка ещё идёт. Ребёнок получил направление на судебно-медицинскую экспертизу, однако результаты ещё не готовы.
Редакция «Клопс» обратилась за комментариями в отдел образования администрации Калининграда для получения официальной позиции ведомства по ситуации.
В результате конфликта в школьной раздевалке 15-летний подросток получил перелом руки и два перелома носа. После инцидента ребёнок проходил лечение в больнице, однако последствия травм оказались серьёзнее, чем предполагалось первоначально. Мальчику предстоит ещё одна операция.