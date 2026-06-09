Сидел на уроке с переломом глазницы: после драки в классе четвероклассник из Калининграда оказался на операционном столе

По её словам, представители школы объяснили ситуацию тем, что медика в тот момент в школе уже не было. Она работает до 16 часов, а учитель не мог предпринимать какие-либо действия без согласия родителей. Однако как утверждает Алла, никто и не уточнял у неё, можно ли оказывать её ребёнку медпомощь.