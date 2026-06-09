Около 400 жителей Вешкаймского района Ульяновской области прошли медосмотры

Выездная бригада врачей 3 июня осмотрела около 400 жителей Вешкаймского района Ульяновской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Организация таких профилактических и лечебных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В состав бригады вошли: сосудистый хирург, кардиолог, ревматолог, эндокринолог, пульмонолог, колопроктолог, травматолог, онколог, фтизиатр. После консультаций на дополнительное лечение и обследование в медучреждения региона были направлены 20 человек.
Врачи осмотрели не только взрослых, но и юных пациентов. Так, консультации медиков получили более 100 маленьких жителей Вешкаймского района. В итоге 15 из них были направлены на дообследование в консультативно-диагностический центр Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева, еще 25 — на госпитализацию.
Уточняется, что следующий выезд медбригады запланирован на 1 июля. В этот день врачи осмотрят жителей Старокулаткинского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.