Около 400 жителей Вешкаймского района Ульяновской области прошли медосмотры

Врачи осмотрели не только взрослых, но и юных пациентов. Так, консультации медиков получили более 100 маленьких жителей Вешкаймского района. В итоге 15 из них были направлены на дообследование в консультативно-диагностический центр Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева, еще 25 — на госпитализацию.