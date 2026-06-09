Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах провели школьный математический квест

Участие в нем приняли свыше 200 детей.

Набережночелнинский государственный педагогический университет при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» организовал третий региональный квест-марафон «Интеграл по городу». Мероприятие объединило свыше 200 детей, сообщили в исполнительном комитете города.

Участниками квеста стали учащиеся 4−8-х классов из Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги и других уголков Татарстана. В этом году отличительной особенностью мероприятия стала тематическая связь заданий с 400-летием со дня основания города и 50-летием выпуска первого автомобиля КамАЗ. Школьники анализировали числовые данные о развитии одноименного предприятия и решали геометрические задачи на основе архитектурных особенностей Набережных Челнов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.