В Набережных Челнах провели школьный математический квест

Набережночелнинский государственный педагогический университет при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» организовал третий региональный квест-марафон «Интеграл по городу». Мероприятие объединило свыше 200 детей, сообщили в исполнительном комитете города.
Участниками квеста стали учащиеся 4−8-х классов из Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги и других уголков Татарстана. В этом году отличительной особенностью мероприятия стала тематическая связь заданий с 400-летием со дня основания города и 50-летием выпуска первого автомобиля КамАЗ. Школьники анализировали числовые данные о развитии одноименного предприятия и решали геометрические задачи на основе архитектурных особенностей Набережных Челнов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.