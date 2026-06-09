Где на левом берегу в Воронеже отключат воду 9 июня

На время устранения коммунальной аварии на левом берегу в Воронеже отключат воду в более чем 300 многоквартирных домах на 16 улицах. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
Ограничения начнут действовать с 21:00 9 июня. В зону отключения попадают следующие адреса:
переулок Полтавский, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
улица Циолковского, 9, 11, 12а.
улица Порт-Артурская, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12.
переулок Мостостроителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
улица Ленинградская, 1, 1А, 2, 2А, 2 т, 3, 4а, 5, 6, 6 В, 6 т, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 29 Г, 29 В, 29д, 30, 30а, 31, 31А, 31б, 31 В, 33, 34а, 36б, 41, 41 т, 42, 45, 46, 48, 50, 50а, 50б, 55, 55а, 56, 56а, 56б, 56д, 57, 57 т, 58, 58Б, 58а, 59, 59/7, 59 В, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 70, 70Д, 70 т, 72, 78, 80, 80а, 82, 82А, 82Б, 82 В, 84Б, 86 т, 88, 92, 94, 96, 96а, 98 Г, 98Д, 100, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116б, 118, 118а, 120, 120б, 120б, 122, 122а, 122б, 124, 126, 126а, 126 т, 128, 128а, 128 т, 130, 132, 132а, 132 В, 132д, 134, 136, 136а, 136б, 136 т, 138, 138а, 140, 142.
переулок Гранитный, 1, 3, 5, 7, 9.
переулок Гвардейский, 1, 2, 3, 4, 4Д, 5, 11, 21, 23, 23А, 25, 27, 27а, 50.
улица Героев Стратосферы, 1, 3, 3а, 5, 7.
улица Димитрова, 55, 59, 60к, 64А, 67, 67А, 70, 75, 77.
улица Брусилова, 2, 2А.
улица Полины Осипенко, 2, 4, 9, 11, 13, 13а.
улица Серова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
переулок Доблести, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ленинский проспект, 10, 10а, 12, 14, 14 Т, 16, 16/2, 16 Т, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28, 28/1, 30, 30/1Т, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 88 Т, 90, 92/2, 92/1, 92А, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 94 В, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 104/3, 106, 108, 108а, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116/3, 116А, 116Д, 116Е, 116И, 116С, 116У, 116а, 116б, 124, 124А, 124б, 126, 126А.
переулок Флотский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
переулок Корниловский, 4, 5, 6, 7, 8.