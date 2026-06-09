Суд подтвердил взыскание 142 млн с липецкой структуры «Магнита» за ущерб рекам

По данным Rusprofile.ru, ООО «Москва на Дону» зарегистрировано в апреле 2006 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Иван Осипов. Учредителем является ООО «Магнит агрофермер», которое контролируется основным юрлицом «Магнита» АО «Тандер», 1% — ООО «Магнит интенс». Выручка ООО «Москва на Дону» в 2024 году составила 154 млн руб., прибыль — 9,6 млн руб. В 2025-м у компании зафиксирована нулевая выручка, прибыль составила 28 млн руб. Общество находится в процессе реорганизации.