В Таганроге восстанавливают дома после воздушной атаки

Работы по устранению последствий воздушных атак продолжаются в разных районах города. На улице Портовой строители уже починили крышу в доме № 85−5. Там заменили 18 квадратных метров шифера, обновили крепления и заделали мелкие щели. Теперь готовится заявка на полноценный капремонт. В переулке Сенном в нескольких домах подрядчики вставили новые стекла и вывезли мусор. На Инструментальной, 39а и 39б, ситуация требует более тщательного подхода. Там проведут экспертизу конструкций, чтобы точно оценить ущерб и понять, во сколько обойдется восстановление. Свои предложения специалисты должны подать до 12 июня.