Шестерых школьников удалили с ОГЭ по русскому языку за шпаргалки в Нижегородской области

Однако в ходе проверки соблюдения правил было зафиксировано серьезное нарушение: шесть экзаменуемых были удалены из аудиторий за использование запрещенных справочных материалов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал министр образования региона Михаил Пучков.