Шестерых школьников удалили с ОГЭ по русскому языку за шпаргалки в Нижегородской области

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку, который состоялся 9 июня, прошел в штатном режиме на базе 207 пунктов проведения экзаменов. Всего в нем приняли участие 34 672 девятиклассника.
Однако в ходе проверки соблюдения правил было зафиксировано серьезное нарушение: шесть экзаменуемых были удалены из аудиторий за использование запрещенных справочных материалов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
Примечательно, что двоих нарушителей поймали и отстранили в одном и том же пункте приема экзамена — подобный прецедент стал первым и уникальным случаем в рамках текущей экзаменационной кампании этого года.
Ранее сообщалось, что Пучков рекомендовал выпускникам выбирать комфортную одежду для экзаменов.