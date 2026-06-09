Путин поблагодарил коллектив Института международных исследований МГИМО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил коллективу Института международных исследований МГИМО МИД РФ благодарность за заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность.
«За заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Института международных исследований», — говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Институт международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России.