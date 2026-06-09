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Путин поблагодарил коллектив Института международных исследований МГИМО

Путин принес благодарность коллективу Института международных исследований МГИМО.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил коллективу Института международных исследований МГИМО МИД РФ благодарность за заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность.

«За заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Института международных исследований», — говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Институт международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России.