Путин поблагодарил коллектив Института международных исследований МГИМО

«За заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Института международных исследований», — говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.