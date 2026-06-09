В Волгоградской области мотоциклиста осудили за ДТП, где погиб его сын

По информации суда, 25 августа 2025 года в селе Матышево Руднянского района подсудимый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом, но не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Его семилетний сын, находившийся в прицепе мотоцикла, погиб на месте.