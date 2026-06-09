В Волгоградской области мотоциклиста осудили за ДТП, где погиб его сын

ВОЛГОГРАД, 9 июн — РИА Новости. Руднянский районный суд Волгоградской области приговорил мотоциклиста к 8,5 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб его семилетний сын, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации суда, 25 августа 2025 года в селе Матышево Руднянского района подсудимый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом, но не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Его семилетний сын, находившийся в прицепе мотоцикла, погиб на месте.
«За содеянное суд приговорил мужчину к наказанию в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.