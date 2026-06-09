Благодать у «Киноленда»: власти показали, как хотят преобразить сквер на улице Киевской

«Именно этот вариант и будет предложен общественности к обсуждению. По итогам которого, например, может увеличиться процент озеленения, могут добавиться малые архитектурные формы и так далее. Но всё это произойдёт только если сквер на Киевской сохранит своё лидерство до конца этой недели», — пишут власти.