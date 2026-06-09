В Перми на месте школы № 109 построят новый корпус

Сейчас учащиеся распределены в школы Индустриального района, которые находятся в близкой доступности. Начальные классы занимаются в здании детского сада «Калейдоскоп», дети с 5 по 7 класс — в школе «Петролеум+», а ребята с 8 по 11 классы — в гимназии № 1.