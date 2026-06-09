Народные приметы на 10 июня: сегодня надо провести день в тишине

По народному календарю сегодня Никита Гусятник, Полудница. Святителя Никиту считали покровителем домашней птицы, поэтому в этот день особое внимание уделяли пернатым. Запрещали кричать на птицу, это могло навлечь беду на хозяйство. Женщины рано утром варили особую кашу и добавляли в нее святую воду или молоко, чтобы подкормить молодняк. Чтобы изгнать нечистую силу и отвести дурной взгляд, на Никиту Гусятника дома окуривали полынью. По поверьям, в этот день становились активными полуденные духи. Они принимали облик женщин и появлялись в полях. Полудницы могли быть как добрыми, прикрывающими пшеницу от солнца, так и злыми, выжигающими урожай сковородой, отражающей свет. Из-за страха перед полудницами девушки старались не выходить в поле в разгар дня. Считалось, что духи могут затянуть их в бесконечный хоровод, из которого выйти не получится. Тем, кому удавалось перетанцевать полуденных ведьм, обещали удачу и замужество.
Мужчинам сегодня нельзя работать в поле в полдень, чтобы не столкнуться с полуденными духами и не потерять физическую силу.
Сегодня надо соблюдать тишину и избегать ссор. Запрещено повышать голос на детей. Любое проявление гнева может обернуться бедой или привести к болезни.
Народные приметы на 10 июня:
— утром выпала обильная роса — к богатому урожаю пшеницы;
— днем стоит ясная и безветренная погода — год будет плодородным;
— гуси хлопают крыльями и чистят перья — к скорому дождю;
— ящерицы выползли на солнце — к ветру или грозе.
Источник: iz.ru.