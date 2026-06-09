Госдума поддержала пакет новых мер по борьбе с мошенниками

Также операторов обяжут передавать в единую систему сведения обо всех подозрительных телефонных номерах и блокировать их. А клиенты смогут отказываться от оформленных на них сим-карт не ранее, чем через 90 дней после их активации — это должно помочь в борьбе с «револьверной» сменой симок аферистами.