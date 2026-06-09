Петров пост 2026 года: даты, правила и календарь питания

Петров пост, также известный как Апостольский, — один из многодневных периодов воздержания в православном календаре. Он приурочен ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла и служит подготовкой к празднику 12 июля через духовное сосредоточение и умеренность. В 2026 году пост продлится с 8 июня по 11 июля — всего 34 дня. Его начало всегда приходится на понедельник через неделю после Троицы, а завершается он неизменно 11 июля.