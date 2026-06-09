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Петров пост 2026 года: даты, правила и календарь питания

Петров пост в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля. В этот период верующие ограничивают себя в пище, отказываясь от мяса, молочных продуктов и яиц. Рассказываем о правилах питания по дням, особенностях сухоядения и послаблениях для разных категорий людей.

Источник: https://unsplash.com/

Петров пост, также известный как Апостольский, — один из многодневных периодов воздержания в православном календаре. Он приурочен ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла и служит подготовкой к празднику 12 июля через духовное сосредоточение и умеренность. В 2026 году пост продлится с 8 июня по 11 июля — всего 34 дня. Его начало всегда приходится на понедельник через неделю после Троицы, а завершается он неизменно 11 июля.

В этот период верующие ограничивают рацион: из меню исключаются продукты животного происхождения — мясо, птица, яйца, молоко и всё, что его содержит. Основу питания составляет растительная пища.

Правила питания различаются для монашествующих и мирян. Так, строгий монастырский устав предусматривает в среду и пятницу сухоядение — употребление сырых овощей, фруктов, орехов и хлеба без масла. В понедельник разрешена горячая еда без масла, во вторник и четверг — с маслом. Суббота и воскресенье считаются более лёгкими днями.

Для обычных верующих правила смягчены. Рыба и морепродукты разрешены во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Если на среду или пятницу выпадают дни памяти особо чтимых святых, в эти дни тоже можно употреблять рыбу. В понедельник, среду и пятницу от рыбы следует воздержаться — мирянам в эти дни разрешается только горячая постная пища без масла.

Церковь делает послабления для людей с хроническими заболеваниями, беременных, кормящих матерей, детей и тех, кто занят тяжёлым физическим трудом: им могут быть разрешены отдельные послабления в питании или даже полное освобождение от пищевых ограничений. При этом духовная составляющая поста — молитва, отказ от лишних развлечений и ссор — остаётся важной для всех без исключения.