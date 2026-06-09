В Перми за два года дефицит водителей автобусов снизился почти в два раза

За последние два года в Перми почти в два раза снизился дефицит водителей автобусов — с 450 до 230 человек. Это стало возможным благодаря комплексу мероприятий. Специалисты городского департамента транспорта работают сразу по нескольким направлениям: повышение зарплаты, престижа профессии, условий труда, а также эффективность модернизации рабочего процесса. Об этом во время прямого эфира во ВКонтакте рассказал глава Перми Эдуард Соснин.