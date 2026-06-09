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В Калининграде капитан сборной России выйдет на поле в повязке с символикой 80-летия образования региона

Капитаном назначен полузащитник Иван Обляков.

Источник: Комсомольская правда

В матче с командой Тринидада и Тобаго капитан сборной России выйдет на поле в повязке с символикой 80-летия образования Калининградской области. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Игра, напомним, стартует в 19:00 на «Ростех Арене» в Калининграде.

Капитаном сборной России в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго назначен полузащитник Иван Обляков.

Ранее мы сообщали, что перед игрой на поле споет Найк Борзов.

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