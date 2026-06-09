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В Тюменской области пройдет серия вебинаров для продавцов маркетплейсов

Программа включает 8 занятий на различные темы — от распределения товаров по складам до механики поставок.

Центр «Мой бизнес» Тюменской области запускает серию вебинаров для продавцов маркетплейсов в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.

Занятия подойдут для тех, кто уже имеет свое дело. Программа включает восемь тематических вебинаров на различные темы: распределение товаров по складам, налоги, механики поставок, основные финансовые метрики компании и многое другое. Темы чередуются, чтобы участники видели, как операционные решения о товаре, складах и логистике превращаются в деньги и прибыль.

Проект стартует 17 июня. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.