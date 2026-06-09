В Тюменской области пройдет серия вебинаров для продавцов маркетплейсов

Занятия подойдут для тех, кто уже имеет свое дело. Программа включает восемь тематических вебинаров на различные темы: распределение товаров по складам, налоги, механики поставок, основные финансовые метрики компании и многое другое. Темы чередуются, чтобы участники видели, как операционные решения о товаре, складах и логистике превращаются в деньги и прибыль.