В Тюменской области пройдет серия вебинаров для продавцов маркетплейсов

Центр «Мой бизнес» Тюменской области запускает серию вебинаров для продавцов маркетплейсов в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.
Занятия подойдут для тех, кто уже имеет свое дело. Программа включает восемь тематических вебинаров на различные темы: распределение товаров по складам, налоги, механики поставок, основные финансовые метрики компании и многое другое. Темы чередуются, чтобы участники видели, как операционные решения о товаре, складах и логистике превращаются в деньги и прибыль.
Проект стартует 17 июня. Для участия необходима регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.