Владимир Путин продлил полномочия председателя Волгоградского облсуда Алексея Глухова

9 июня президент Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова. Он продолжит исполнять свои обязанности в течение шести ближайших лет.
Ранее Алексей Глухов работал в Тракторозаводском суде Волгограда, руководил Красноармейским и Центральным районными судами областного центра, работал в Волгоградском областном суде, возглавлял судебный состав Первого кассационного суда. На должность председателя Волгоградского областного суда был изначально утверждён Владимиром Путиным в 2020 году.
Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.
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