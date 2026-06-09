Пентагон признал незащищенность баз ВВС США от атак дронов

«Мы находимся в процессе выбора приоритетных баз и начинаем развертывать оборудование, полагаю, примерно на 14 базах, на которых мы сосредоточены в ближайшей перспективе, начиная от систем командования, управления и мониторинга для обеспечения контроля вокруг базы, а также различных видов оружия — кинетического, некинетического, а также функционирующего на основе направленной энергии», — сообщил министр.