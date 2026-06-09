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Пентагон признал незащищенность баз ВВС США от атак дронов

Военные самолеты на базах Военно-воздушных сил США, расположенных на континентальной части страны, остаются уязвимыми для атак с использованием беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк.

Источник: Reuters

По его словам, это одна из наиболее серьезных угроз, «особенно на территории континентальной части США». Мейнк отметил, что для защиты баз от БПЛА «не делали многого», но «ситуация быстро меняется».

«Мы находимся в процессе выбора приоритетных баз и начинаем развертывать оборудование, полагаю, примерно на 14 базах, на которых мы сосредоточены в ближайшей перспективе, начиная от систем командования, управления и мониторинга для обеспечения контроля вокруг базы, а также различных видов оружия — кинетического, некинетического, а также функционирующего на основе направленной энергии», — сообщил министр.

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