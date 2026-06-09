Белгидромет: белорусов ждет жаркое и, возможно, засушливое лето

«На большей части Беларуси прогнозируется положительная аномалия температуры воздуха с вероятностью до 60%, и только на севере республики — в пределах климатической нормы», — цитирует Грицковец агентство «Минск-Новости».
Специалист также отметила, что лето-2026 вполне может быть засушливым — дефицит осадков с вероятностью 60−75% прогнозируется на большей части страны. Проблем не должно возникнуть только по северо-востоку, добавила она.
При этом, по словам Грицковец, не исключены локальные интенсивные погодные явления, к которым жители Беларуси уже привыкли за последние годы. Метеорологи поясняют, что это связано с активным развитием кучево-дождевой облачности и изменениями климата.
Представитель Белгидромета подчеркнула, что в начавшемся сезоне можно ожидать не только неблагоприятных, но даже опасных явлений — шквалистых ветров порывами до 25 метров в секунду, града и сильных дождей.
По поводу июня она сообщила, что первый месяц лета обещает быть довольно комфортным, причем температура будет на 1 градус выше многолетних показателей, а осадки не превысят норму.