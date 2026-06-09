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Директор департамента РФС: «Сборная здесь не в последний раз»

Кирилл Терёшин отметил огромный интерес к футболу в Калининграде.

Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин отметил огромный интерес к футболу в Калининграде в преддверии матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Об этом он рассказал 9 июня на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».

«Калининград — это один из тех городов, самый западный наш город, который переживает футбольный бум. Здесь проходил чемпионат мира. Безусловно, сборная здесь не в последний раз», — сказал Терёшин.

Вторым спикером на пресс-конференции был бывший футболист сборной России Александр Самедов. По его мнению, у нынешней национальной команды большой потенциал, и она сумела бы показать хороший результат на Чемпионате мира 2026 года.

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