Директор департамента РФС: «Сборная здесь не в последний раз»

Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин отметил огромный интерес к футболу в Калининграде в преддверии матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Об этом он рассказал 9 июня на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».
«Калининград — это один из тех городов, самый западный наш город, который переживает футбольный бум. Здесь проходил чемпионат мира. Безусловно, сборная здесь не в последний раз», — сказал Терёшин.
Вторым спикером на пресс-конференции был бывший футболист сборной России Александр Самедов. По его мнению, у нынешней национальной команды большой потенциал, и она сумела бы показать хороший результат на Чемпионате мира 2026 года.