Директор департамента РФС: «Сборная здесь не в последний раз»

Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин отметил огромный интерес к футболу в Калининграде в преддверии матча между сборными России и Тринидада и Тобаго. Об этом он рассказал 9 июня на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».