Переданный государству Ростовский ипподром пока не может открыть сезон

По ее словам, все процедуры по переоформлению документов завершены, а учредителем ООО «Конкур» и ООО «Малюгина 2», связанных с имущественным комплексом ипподрома, стала Российская Федерация. При этом руководство государственного предприятия до сих пор не назначено. Как отмечает госпожа Зубкова, отсутствие директора не позволяет заключать соглашения с владельцами лошадей, которые планируют участвовать в скачках.