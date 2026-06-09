В честь Дня России в Калининграде подсветят телебашню на Советском проспекте. Сооружение окрасится в цвета государственного триколора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.
Тематическая подсветка на телебашне будет работать 12 и 13 июня. Увидеть её можно в период с 20:00 до 7:00.
«Телебашня окрасится цветами российского триколора, а на реях появятся надписи “12 июня — День России”, “РТРС-25 лет!”, “Поздравляем с праздником!”», — рассказали в РТРС.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше