Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В честь Дня России в Калининграде подсветят телебашню на Советском проспекте

Сооружение окрасится в цвета государственного триколора.

В честь Дня России в Калининграде подсветят телебашню на Советском проспекте. Сооружение окрасится в цвета государственного триколора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.

Тематическая подсветка на телебашне будет работать 12 и 13 июня. Увидеть её можно в период с 20:00 до 7:00.

«Телебашня окрасится цветами российского триколора, а на реях появятся надписи “12 июня — День России”, “РТРС-25 лет!”, “Поздравляем с праздником!”», — рассказали в РТРС.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше