Главные новости за 9 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время сегмент малого и среднего бизнеса получил 8,1 млрд руб., сократив заимствования на 31,5%. Доля МСП в общем объеме корпоративных выдач составила 22,8%.