Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу ж/д билетов

В пояснительной записке отмечается, что в условиях ограничений на авиаперевозки в некоторых регионах меры по улучшению транспортной доступности привели к увеличению случаев злоупотреблений: перекупщики массово скупали билеты и затем перепродавали их с наценкой, создавая искусственный дефицит. По данным РЖД, за 2024 год было зафиксировано две тысячи таких инцидентов. Благодаря изъятию нелегально приобретенных билетов и их возвращению в общую продажу, пассажирам удалось вернуть 7 636 мест на общую сумму около 23 миллионов рублей.