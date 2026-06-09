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Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу ж/д билетов

В рамках пленарного заседания Государственная дума РФ одобрила в финальных чтениях законопроект, согласно которому устанавливается административная ответственность за незаконную продажу электронным билетов на поезда дальнего следования.

В рамках пленарного заседания Государственная дума РФ одобрила в финальных чтениях законопроект, согласно которому устанавливается административная ответственность за незаконную продажу электронным билетов на поезда дальнего следования.

Согласно документу, штрафные меры будут применяться к лицам, которые занимаются продажей проездных документов без статуса перевозчика или его уполномоченного представителя, а также без наличия соответствующего контракта с железнодорожной компанией.

Размеры штрафов варьируются: для физических лиц они составят от 5 до 10 тысяч рублей, в то время как для индивидуальных предпринимателей и организаций — от 400 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях ограничений на авиаперевозки в некоторых регионах меры по улучшению транспортной доступности привели к увеличению случаев злоупотреблений: перекупщики массово скупали билеты и затем перепродавали их с наценкой, создавая искусственный дефицит. По данным РЖД, за 2024 год было зафиксировано две тысячи таких инцидентов. Благодаря изъятию нелегально приобретенных билетов и их возвращению в общую продажу, пассажирам удалось вернуть 7 636 мест на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Положения нового закона вступят в силу с момента его официального опубликования.

Несколько дней назад актер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов предложил ввести закон, который бы ограничивал действия перекупщиков театральных билетов. По его словам, они массово выкупают места, а затем продают их дороже, что не позволяет обычным зрителям посещать спектакли.