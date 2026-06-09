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В Приморье открыли сельский кабинет финансовой доступности

Там жители смогут получить базовые финансовые услуги, проверить кредитную историю, установить самозапрет на займы.

Первый в Приморском крае кабинет, где жители могут получить базовые финансовые услуги, открылся в селе Барабаш-Левада, сообщили в агентстве проектного управления региона. Подобные площадки создают по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Население этого небольшого села в Пограничном муниципальном округе на сегодняшний день составляет около 60 человек, но именно в таких отдаленных населенных пунктах важно обеспечить людям доступ к финансовым услугам. В крупных городах и райцентрах есть офисы банков и других финансовых организаций, а жителям маленьких сел и поселков порой трудно до них добраться», — отметила заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Наталья Бондарчук.

По информации Министерства экономического развития Приморского края, в таких кабинетах, как в селе Барабаш-Левада, люди могут не только получить финансовые услуги, но и проверить свою кредитную историю, установить самозапрет на кредиты и займы, выполнить другие операции с помощью портала «Госуслуги». Доступ к официальным сайтам финансовых и государственных организаций возможен благодаря компьютеру с выходом в интернет.

Также с рабочего места в сельском кабинете можно зайти на сайт проекта Центрального банка России «Финансовая культура» и повысить свою финансовую грамотность. В многообразии возможностей пожилым посетителям помогает сориентироваться работник местной библиотеки.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.