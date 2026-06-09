В Приморье открыли сельский кабинет финансовой доступности

«Население этого небольшого села в Пограничном муниципальном округе на сегодняшний день составляет около 60 человек, но именно в таких отдаленных населенных пунктах важно обеспечить людям доступ к финансовым услугам. В крупных городах и райцентрах есть офисы банков и других финансовых организаций, а жителям маленьких сел и поселков порой трудно до них добраться», — отметила заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Наталья Бондарчук.