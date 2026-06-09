Придорожный бизнес на Дону обяжут платить за подключение к трассам

В ответ Александр Чекменев отметил, что плата за выдачу технических условий будет незначительной и будет зависеть от удаленности объекта от автомобильной дороги. При этом в региональном минтрансе пока не оценивали, сколько таких подключений оформляется ежегодно и какой объем дополнительных поступлений сможет получить дорожный фонд.