Выпускников предупредили об отчислении из-за дипломной работы

«Работа может быть идеально написана с соблюдением всех требований к оформлению и оригинальности текста. Однако, если выпускник абсолютно не владеет своей темой и не способен внятно ответить на вопросы членов комиссии, эти пробелы в знаниях могут повлечь за собой неудовлетворительную отметку и, как следствие, отчисление», — пояснил он.