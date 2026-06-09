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Выпускников предупредили об отчислении из-за дипломной работы

Несоблюдение правил при оформлении дипломной работы может закончиться отчислением из вуза.

Несоблюдение правил при оформлении дипломной работы может закончиться отчислением из вуза. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил выпускников юрист Сергей Багян.

Он рассказал, что студенты часто пренебрегают формальными и общими требованиями к научной работе, например, оформляют ее не по ГОСТу, допускают ошибки в списке литературы, сносках, нумерации страниц или приложениях, а также сдают маленький объем написанного или не полностью раскрывают тему. Кроме того, юрист напомнил о проценте уникальности на антиплагиате.

Большое внимание Багян призвал уделить не только письменной части, но и выступлению.

«Работа может быть идеально написана с соблюдением всех требований к оформлению и оригинальности текста. Однако, если выпускник абсолютно не владеет своей темой и не способен внятно ответить на вопросы членов комиссии, эти пробелы в знаниях могут повлечь за собой неудовлетворительную отметку и, как следствие, отчисление», — пояснил он.

Ранее в ОП предложили отказаться от написания дипломных работ в вузах.

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