В России приняли закон о лицензировании торговли сигаретами и вейпами

Напомним, что в мае Заксобрание Нижегородской области, не дожидаясь решения федеральных законодателей, установило дополнительные меры по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотина. Так, был введен запрет на распространение вейпов и жидкостей к ним, который вступит в силу уже с 1 сентября этого года.