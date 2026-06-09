В России приняли закон о лицензировании торговли сигаретами и вейпами

Госдума в окончательном чтении приняла закон о лицензировании торговли сигаретами и вейпами. Нововведение прокомментировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
С 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года регионы имеют право вводить полный запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним. По словам Евгения Люлина, это решение играет большую роль в программе по защите населения от пагубной привычки.
Напомним, что в мае Заксобрание Нижегородской области, не дожидаясь решения федеральных законодателей, установило дополнительные меры по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотина. Так, был введен запрет на распространение вейпов и жидкостей к ним, который вступит в силу уже с 1 сентября этого года.
«Благодаря решениям Госдумы, регионы получают инструменты для пересмотра госполитики в сфере реализации никотинсодержащей продукции. Во главу угла будут поставлены не коммерческие интересы, а здоровье населения, особенно молодежи. В Нижегородской области по этому поводу существует единомыслие законодателей, губернатора, правительства, общественности. Нашу позицию публично поддержал Президент России», — отмечает председатель Заксобрания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что ТЦ Нижнего Новгорода поддержали инициативу Глеба Никитина по вейпам.