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В России приняли закон о лицензировании торговли сигаретами и вейпами

Теперь регионы смогут пересмотреть госполитику в сфере реализации никотинсодержащей продукции.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о лицензировании торговли сигаретами и вейпами. Нововведение прокомментировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года регионы имеют право вводить полный запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним. По словам Евгения Люлина, это решение играет большую роль в программе по защите населения от пагубной привычки.

Напомним, что в мае Заксобрание Нижегородской области, не дожидаясь решения федеральных законодателей, установило дополнительные меры по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотина. Так, был введен запрет на распространение вейпов и жидкостей к ним, который вступит в силу уже с 1 сентября этого года.

«Благодаря решениям Госдумы, регионы получают инструменты для пересмотра госполитики в сфере реализации никотинсодержащей продукции. Во главу угла будут поставлены не коммерческие интересы, а здоровье населения, особенно молодежи. В Нижегородской области по этому поводу существует единомыслие законодателей, губернатора, правительства, общественности. Нашу позицию публично поддержал Президент России», — отмечает председатель Заксобрания.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что ТЦ Нижнего Новгорода поддержали инициативу Глеба Никитина по вейпам.