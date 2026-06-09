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Госдума вела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Депутаты Госдумы приняли законопроект о введении штрафов за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, не являющимися перевозчиками.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

Статья о штрафах за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, не являющимися перевозчиками, а также при отсутствии заключенного с перевозчиком соответствующего договора дополняется в кодекс об административных правонарушениях.

«Штраф за такие нарушения составит от 5 до 10 тыс. рублей для граждан, от 400 до 500 тыс. рублей — для юрлиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица», — отмечается в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что неправомерные действия перекупщиков нарушают права добросовестных пользователей услуг ж/д транспорта, а также причиняют им материальный ущерб. В связи с этим указанные неправомерные действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования.

Ранее сайт KP.RU писал, что Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, входящий во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.