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Росприроднадзор взыскал с нижегородского сельхозпредприятия свыше 2,6 млн за размещение отходов

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность требований Межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Румянцевское».

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность требований Межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Румянцевское» о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). По результатам проверок оказалось, что предприятие, работающее в Дальнеконстантиновском районе, за 2022−2024 годы недоплатило в бюджетную систему РФ свыше 2,6 млн рублей.

Инспекторы установили ошибки при заполнении декларации: общество неправильно рассчитало плату за размещение производственных отходов на полигоне ООО «Реал‑Кстово». АО «Румянцевское» обнулило платеж, полагая, что у полигона отсутствует негативное воздействие на окружающую среду, тогда как это не соответствует фактическому положению.

Изучив материалы дела, суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства и обязал АО «Румянцевское» уплатить всю сумму задолженности, а также пени за просрочку — более 685 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор через суд взыскал с администрации Дзержинска более 780 тысяч рублей за свалку в лесу.