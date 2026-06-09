Росприроднадзор взыскал с нижегородского сельхозпредприятия свыше 2,6 млн за размещение отходов

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность требований Межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Румянцевское» о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). По результатам проверок оказалось, что предприятие, работающее в Дальнеконстантиновском районе, за 2022−2024 годы недоплатило в бюджетную систему РФ свыше 2,6 млн рублей.