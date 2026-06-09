NASA назвало астронавтов, которые отправятся на Луну в 2027 году

В экипаж вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник.
— Миссия знаменует собой начало будущего, — приводят слова главы NASA Джареда Айзекмана в материале.
Экипаж миссии Artemis II успешно вернулся на Землю 10 апреля. Приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего произошло в 20:07 по восточному времени США (3:07 мск 11 апреля).
Во время полета команда облетела спутник Земли по кругу, установив рекорд по удаленности человека от родной планеты. 3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.