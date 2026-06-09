NASA назвало астронавтов, которые отправятся на Луну в 2027 году

Во время полета команда облетела спутник Земли по кругу, установив рекорд по удаленности человека от родной планеты. 3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.