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NASA назвало астронавтов, которые отправятся на Луну в 2027 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило имена четырех астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии Artemis III в 2027 году. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает телерадиокомпания BBC.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило имена четырех астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии Artemis III в 2027 году. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает телерадиокомпания BBC.

В экипаж вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник.

— Миссия знаменует собой начало будущего, — приводят слова главы NASA Джареда Айзекмана в материале.

Экипаж миссии Artemis II успешно вернулся на Землю 10 апреля. Приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего произошло в 20:07 по восточному времени США (3:07 мск 11 апреля).

Во время полета команда облетела спутник Земли по кругу, установив рекорд по удаленности человека от родной планеты. 3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.

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