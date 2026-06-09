Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

Вечером 9 июня в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в.

Вечером 9 июня в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 19:19 начало МЧС России.

Специалисты рекомендуют волгоградцам и гостям областного центра по возможности переместиться в комнату без окон. Это может быть коридор, ванная, санузел или кладовая. Здесь нужно сесть на пол рядом с двумя капитальными стенами.

В случае, если такой возможности нет, гражданам рекомендуется хотя бы воздержаться от нахождения на открытых участках улиц, а также держаться подальше от остекления. В период действия беспилотной опасности также не стоит пользоваться лифтом.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше