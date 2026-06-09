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В Чеченском университете открыли аудиторию памяти языковеда Халидова

Там представлены фотографии и различные труды профессора.

Аудиторию имени доктора филологических наук, профессора Айсы Идрисовича Халидова открыли в Чеченском государственном педагогическом университете при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи.

Айса Идрисович Халидов — языковед и автор около 400 научных трудов: монографий, учебников и статей. Он внес значительный вклад в развитие отечественного языкознания и педагогической науки. Аудитория, открывшаяся в его честь, одновременно стала и центром памяти. Там представлены фотографии и различные работы профессора.

«Мы сохраняем живую память о выдающемся ученом и педагоге, чье наследие будет вдохновлять новые поколения студентов и исследователей», — отметил ректор вуза Исмаил Байханов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.