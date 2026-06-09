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Два золота на чемпионате России завоевала воронежская пловчиха Клепикова

Главный отечественный турнир года проходит в Казани.

Источник: Комсомольская правда

В столице Татарстана продолжается чемпионат России по плаванию. В третий соревновательный день сразу два золота выиграла воронежская спортсменка Дарья Клепикова. Она победила в составе региональной сборной в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Помимо Клепиковой, в составе нашей команды выступали Анастасия Саратова, Александра Цветковская и Ксения Сорокина.

Также Дарья Клепикова победила на дистанции 100 метров баттерфляем. Тем временем, воронежец Арсений Теньков также выиграл золото на 100-метровке баттерфляем.

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