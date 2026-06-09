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В Мурманской области отремонтировали подъезд к городу Полярные Зори

Трассой пользуются люди, которые едут в Кандалакшу и региональный центр, а также сотрудники Кольской АЭС.

Дорогу, ведущую к Полярным Зорям в Мурманской области, привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Этот объект стал первым, где завершили работы в текущем сезоне.

Во время ремонта подрядчик заменил дорожное покрытие на площади более 17 тыс. кв. м и обустроил обочины. Современная разметка со световозвращающими элементами улучшит видимость подъезда к городу в темное время суток.

Отремонтированная дорога соединяет Полярные Зори с федеральной трассой Р-21 «Кола». По ней ежедневно добираются до места службы сотрудники Кольской АЭС и Нивских ГЭС. Этим путем также пользуются люди, которые едут в Кандалакшу и Мурманск.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.