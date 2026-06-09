«Стероидный старик и чучело»: Серов ответил на критику после концерта в Иркутске

В субботу, 6 июня, группа «Дискотека Авария» дала концерт ко Дню города в Иркутске. После выступления многие раскритиковали фронтмена коллектива Алексея Серов за его эпатажное поведение. Теперь музыкант сам прокомментировал негативные высказывания в свой адрес.
— Посмотрел в соцсетях, что много видео и комментариев — как положительных — это прекрасно, так и негативных. Говорят, что я какой-то стероидный старик, «чучело, которое вылезло через 20 лет» и все в таком роде, — отметил певец.
Серов в обращении в Telegram-канале группы поблагодарил всех за комментарии и заявил, что группа пригласит на сольный концерт в декабре всех авторов «самых грязных, самых мерзких, самых токсичных комментариев».
На иркутском концерте во время исполнения знаменитой песни «Новогодняя» Серов оделся в костюм Деда Мороза и бросал подарки в толпу. Во время другой песни Алексей Серов спустился к зрителям и обнял одну из иркутянок, а другую поцеловал дважды. Под конец концерта Серов оголил торс и разбил гитару.
Еще один необычный перформанс устроил американский рэпер Канье Уэст в рамках своего концерта в Турции. Выступление музыканта, а Стамбуле, прошедшее 30 мая, стало самым массовым платным стадионным выступлением в истории. На мероприятие пришли более 118 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал группе Coldplay, чей концерт в индийском Ахмедабаде собрал более 111 тысяч посетителей.