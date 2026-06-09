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В Москве ожидается до 30 градусов жары и выше

Жаркая погода, которая пришла в Москву и Московскую область, сохранится в ближайшие дни.

Жаркая погода, которая пришла в Москву и Московскую область, сохранится в ближайшие дни. Об этом в эфире Радио КП рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в течение выходных наблюдался устойчивый рост температуры, которая достигла уровня, свойственного сильной жаре.

Паршина сообщила, что теплая погода сохранится сохранится как минимум до 11 июня, а в последующие дни температура может увеличиться до 30−31 градуса и даже превысить эти значения.

Синоптик пояснила, что за формирование жаркой погоды сейчас отвечает антициклон, который сместился в район Москвы и Подмосковья с севера. Он заблокировал поступление влажных циклонов, что привело к устойчивой солнечной и сухой погоде в центре европейской России.

При этом, как уточнила Паршина, осадки в регионе возможны. 11 июня местами в Москве пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако в ближайшие два дня серьезных осадков в столице не предвидится.

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