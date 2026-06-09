В Москве ожидается до 30 градусов жары и выше

Синоптик пояснила, что за формирование жаркой погоды сейчас отвечает антициклон, который сместился в район Москвы и Подмосковья с севера. Он заблокировал поступление влажных циклонов, что привело к устойчивой солнечной и сухой погоде в центре европейской России.