Председателю Волгоградского облсуда срок полномочий продлил Президент РФ

При общем юридическом стаже в 33 Алексей Глухов только судебной системе отдал уже больше 20 лет. За это время он успел потрудиться судьей в Тракторозаводском райсуде в областном центре, в областном суде, а также возглавлял Красноармейский и Центральный районные суды. В должности руководителя Алексей Глухов одно время трудился и в судебном составе Первого кассационного суда.