Председателю Волгоградского облсуда срок полномочий продлил Президент РФ

Указ о продлении полномочий председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова на второй шестилетний срок 9 июня подписал Президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
При общем юридическом стаже в 33 Алексей Глухов только судебной системе отдал уже больше 20 лет. За это время он успел потрудиться судьей в Тракторозаводском райсуде в областном центре, в областном суде, а также возглавлял Красноармейский и Центральный районные суды. В должности руководителя Алексей Глухов одно время трудился и в судебном составе Первого кассационного суда.
Новое назначение для Глухова станет вторым сроком на этой должности — впервые руководить Волгоградским областным судом он начал в июне 2020 года.
Ранее также стало известно, что в регион перенесены рассмотрения дел семьи судей Траховых.