Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox

Минцифры РФ вместе с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения на работу игровой онлайн-платформы Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства. Об этом министерство сообщило в своем канале в «MAX».
В Минцифры заявили, что в начале июня завершилось согласование с компанией Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Корпорация признала неэффективность существующих технологий защиты детей. «В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — говорится в сообщении.
Так, Roblox пообещала запустить до конца месяца механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.
Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox, заявив о массовом распространении на сервисе запрещенного контента.
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