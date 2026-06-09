Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox

В Минцифры заявили, что в начале июня завершилось согласование с компанией Roblox условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Корпорация признала неэффективность существующих технологий защиты детей. «В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — говорится в сообщении.