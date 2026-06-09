Огромная воронка нависла над городом: в Керчи сняли на видео распад смерча

Как сообщают очевидцы, смерч был замечен возле берега, вихрь увидели над Черным морем. Местные жители сфотографировали природное явление, а также опубликовали видео этого катаклизма. На кадрах создается впечатление, что огромная воронка зависла прямо над городом. Также удалось запечатлеть ее распад. Сообщений о каких-либо повреждениях на данный момент не поступало.