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Огромная воронка нависла над городом: в Керчи сняли на видео распад смерча

Жители Керчи сняли на видео огромный смерч.

Источник: Комсомольская правда

Жители Керчи заметили смерч над Черным морем во вторник, 9 июня. Об этом сообщает «КП-Крым».

Как сообщают очевидцы, смерч был замечен возле берега, вихрь увидели над Черным морем. Местные жители сфотографировали природное явление, а также опубликовали видео этого катаклизма. На кадрах создается впечатление, что огромная воронка зависла прямо над городом. Также удалось запечатлеть ее распад. Сообщений о каких-либо повреждениях на данный момент не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что на юге России сейчас сохраняются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае, Адыгее, а также ряде регионов Северного Кавказа прогнозируются сильный ветер, ливни и град.

Подчеркивалось, что в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. А на Черноморском побережье не исключается формирование смерчей над морем.