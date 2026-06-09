Выпускница пермского вуза возглавила парк Горького в Москве

С 2002 по 2004 год работала в «Центре стратегических исследований Приволжского федерального округа». В период с 2003 до 2016 года трудилась в Ассоциации менеджеров культуры России. В 2013 году возглавила «Объединение “Выставочные залы Москвы”». С апреля 2016 года Елизавета руководит государственным музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас она будет совмещать две должности.