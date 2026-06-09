Шесть семей из Нижегородской области представлены в федеральном этапе «Семья года — 2026»

Шесть нижегородских семей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса «Семья года — 2026», сообщили в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области (полный список и материалы — в ведомстве). Победителями областного конкурса «Нижегородская семья» в своих номинациях стали: в номинации «Многодетная семья» — Грачевы (Приокский район Нижнего Новгорода); в номинации «Семья защитника Отечества» — Богатыревы (Арзамас); в номинации «Золотая семья» — Коневы (Пильнинский муниципальный округ); в номинации «Сельская семья» — Прохоровы (Воротынский муниципальный округ); в номинации «Семья — хранитель традиций» — Маненковы (Починковский муниципальный округ); в номинации «Молодая семья» — Могутины (Сергачский муниципальный округ).