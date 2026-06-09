Шесть семей из Нижегородской области представлены в федеральном этапе «Семья года — 2026»

Шесть нижегородских семей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса «Семья года — 2026», сообщили в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области (полный список и материалы — в ведомстве). Победителями областного конкурса «Нижегородская семья» в своих номинациях стали: в номинации «Многодетная семья» — Грачевы (Приокский район Нижнего Новгорода); в номинации «Семья защитника Отечества» — Богатыревы (Арзамас); в номинации «Золотая семья» — Коневы (Пильнинский муниципальный округ); в номинации «Сельская семья» — Прохоровы (Воротынский муниципальный округ); в номинации «Семья — хранитель традиций» — Маненковы (Починковский муниципальный округ); в номинации «Молодая семья» — Могутины (Сергачский муниципальный округ).
В этом году на региональный этап поступило 79 заявок; конкурс проводился в заочном формате, эксперты оценивали портфолио и видеоматериалы участников. В каждой номинации определены призёры, но в федеральный этап вышли только семьи, занявшие первые места. В номинации «Многодетная семья» из‑за большого количества заявок жюри признало победителями сразу пять семей, однако в федеральный этап от области прошла семья, занявшая первое место.
Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что истории участников отражают ценности поддержки, заботы и сохранения традиций; он пожелал финалистам удачи на следующем этапе конкурса. Конкурс «Нижегородская семья» проводится с 2008 года и направлен на поддержку семей с детьми и укрепление семейных ценностей в рамках национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году.